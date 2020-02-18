As of 2/11/20 – Stats dependent on coaches
Individual Leaders
PPG
CLINTON—Elle Davis 10.2; CLINTON—Makenzie Cooley, 6.6; CLINTON—Molly Shannon 4.9; CAMANCHE—Tarah Wehde, 6.7; CAMANCHE—Lauren Snyder, SO. 5.1; CAMANCHE—Aubrey Carstensen, SO, 4.7; POP—Anabel Blount 14.9; POP—Lilly Isenhour 11.4; POP—Paige Kuehl, SO, 9.8; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 20.6; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows, 15.4; CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 4.8; NORTHEAST—Claire Abbott 12.6; NORTHEAST—Emma Fowler 11.1; NORTHEAST—Alexis Ehlers 9.2; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 11.4; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 11.3; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll, 7.6;
FG% (over 25 attempts)
CLINTON—Makenzie Cooley, 42.5;; CLINTON—Molly Shannon 33.7; CLINTON—Elle Davis 28.1; CAMANCHE—Maci Sloane, 39.7; CAMANCHE—Maddie Michels, JR, 34.2; CAMANCHE—Erin Short 32.3; POP--Lilly Isenhour, 42.7; POP--Anabel Blount 40.4; POP--Isabel Hansen, 32.6; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney, 45.7; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 53.8; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 41.2 ; NORTHEAST—Emma Fowler 41.0; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 33.3; NORTHEAST—Alexis Ehlers 32.9; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, JR, 40.0; EASTON VALLEY—Sydney McNeill 37.9; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 36.0
3PTM
CLINTON—Elle Davis 42-119; CLINTON—Rylie Mussman 15-64; CLINTON—Jamie Greenwalt 10-43; CAMANCHE—Tarah Wehde 31-89; CAMANCHE—Maddie Michels, JR, 24-65; CAMANCHE—Lauren Snyder JR, 17-73; POP—Isabel Hansen 20-68; POP—Paige Kuehl 9-49; POP—Kaelyn Goodsman7-18; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 29-104; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 38-93; CENTRAL DEWITT—Grace Pierce, 8-31; NORTHEAST—Emma Fowler, 18-56; NORTHEAST—Alexis Ehlers 11-56; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 6-28; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 18-57; EASTON VALLEY—Sydney Stoll 18-56; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 8-26
FT% (15 attempts)
CLINTON—Molly Shannon 65.6; CLINTON—Elle Davis 61.9; CLINTON—Makenzie Cooley 54.7; CAMANCHE—Lauren Snyder 67.4; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 61.4; CAMANCHE—Tarah Wehde, 57.7; POP—Kaelyn Goodsman 58.8; POP—Anabel Blount 60.6; POP—Paige Kuehl 56.6; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 78.5; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 69.3; CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 68.0; NORTHEAST—Emma Fowler 69.0; NORTHEAST—Claire Abbott 75.0; NORTHEAST—Ellie Rickrtsen 65.5 EASTON VALLEY—Sydney McNeil 68.4; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 62.5; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 45.7;
Assists
CLINTON—Elle Davis, 39; CLINTON—Molly Shannon, 25; CLINTON—Rylie Mussman 21; CAMANCHE—Lauren Snyder, SO, 35; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 28; CAMANCHE—Tarah Wehde 28 POP—Isabel Hansen, 40; POP—Paige Kuehl, 37; POP—Anabel Blount 30; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 54; CENTRAL DEWITT—Allie Meadows 43; CENTRAL DEWITT—Grace Pierce 32; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 36; NORTHEAST—Aleexis Ehlers 28; NORTHEAST—Claire Abbott 28; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 34; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 25; EASTON VALLEY—Sydney Stoll, 18;
RPG
CLINTON—Makenzie Cooley 11.7; CLINTON—Molly Shannon 6.6; CLINTON—Elle Davis 2.9; CAMANCHE—Maci Sloane 4.5; CAMANCHE—Tarah Wehde 7.2; CAMANCHE—Lauren Snyder 4.5; POP—Lilly Isenhour, 11.7; POP—Anabel Blount, 8.6; POP—Isabel Hansen 4.6; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 6.6; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 4.7; CENTRAL DEWITT--Allie Meadows 2.9; NORTHEAST—Claire Abbott, 8.0; NORTHEAST—Emma Fowler, 7.3; NORTHEAST—Jaden Smith, 3.4; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, 9.1; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 5.7; EASTON VALLEY—Liviah Johnson 4.3
Steals
CLINTON—Elle Davis 19; CLINTON—Jamie Greenwalt, 17; CLINTON—Molly Shannon 13; CAMANCHE—Tarah Wehde 30; CAMANCHE—Erin Short 23; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 29; POP—Lilly Isenhour 39; POP—kaelyn Goodsman 37; POP—Anabel Blount 38; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 28; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 43; CENTRAL DEWITT—Natalie Butler 19; NORTHEAST—Alexis Ehlers 44; NORTHEAST—Claire Abbott 50; NORTHEAST—Ellie Rickertsen 33; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 34; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 30; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 27;
Blocks
CLINTON—Molly Shannon 23; CLINTON—Rylie Mussman 3; CLINTON—Makenzie Cooley 2; CAMANCHE—Maci Sloane 18; CAMANCHE—Tarah Wehde 6; CAMANCHE, Lauren Snyder 7; POP—Lilly Isenhour, 8; POP—Sarah Moeller 5; POP—Anabel Blount, 11; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 10; CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 6; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 9; NORTHEAST—Claire Abbott 22; NORTHEAST—Jaden Smith 12; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 8; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 16; EASTON VALLEY—Calli Beck 4; EASTON VALLEY—Liviah Johnson, 4;
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