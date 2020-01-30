PPG
CLINTON—Elle Davis 9.3; CLINTON—Makenzie Cooley, 68; CLINTON—Molly Shannon 5.4;; CAMANCHE—Tarah Wehde, 6.4; CAMANCHE—Lauren Snyder, SO. 5.2; CAMANCHE—Aubrey Carstensen, SO, 5.0; POP—Anabel Blount 15.4; POP—Lilly Isenhour 12.0; POP—Paige Kuehl, SO, 9.5; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 20.8; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows, 15.5; CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 4.9; NORTHEAST—Claire Abbott 10.8; NORTHEAST—Emma Fowler 10.6; NORTHEAST—Alexis Ehlers 8.8; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 11.4; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 8.9; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll, 7.7;
FG% (over 20 attempts)
CLINTON—Makenzie Cooley, 46.1;; CLINTON—Molly Shannon 35.7; CLINTON—Elle Davis 26.9; CAMANCHE—Maci Sloane, 43.3; CAMANCHE—Maddie Michels, JR, 33.8; CAMANCHE—Tarah Wehde, SR, 31.4; POP--Lilly Isenhour, 42.6; POP--Anabel Blount 39.2; POP--Kaelyn Goodsman 33.3; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney, 50.0; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 54.2; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 46.9 ; NORTHEAST—Emma Fowler 44.5; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 34.1; NORTHEAST—Jaden Smith 32.3; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, JR, 40.7; EASTON VALLEY—Liviah Johnson, 36.0; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 34.2
3PTM
CLINTON—Elle Davis 28-86; CLINTON—Rylie Mussman 14-60; CLINTON—Molly Shannon 4-17; CAMANCHE—Tarah Wehde 24-70; CAMANCHE—Maddie Michels, JR, 21-56; CAMANCHE—Lauren Snyder JR, 14-59; POP—Isabel Hansen 16-52; POP—Paige Kuehl 6-39; POP—Kaelyn Goodsman 5-13; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 22-68; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 28-65; CENTRAL DEWITT—Grace Pierce 6-18; NORTHEAST—Emma Fowler, 12-40; NORTHEAST—Alexis Ehlers 10-50; NORTHEAST—Valerie Spooner 5-17; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 12-37; EASTON VALLEY—Renee Hartung 6-26; EASTON VALLEY—Sydney Stoll 6-26
FT% (10 attempts)
CLINTON—Molly Shannon 65.4; CLINTON—Elle Davis 58.1; CLINTON—Makenzie Cooley 50.0; CAMANCHE—Lauren Snyder69.4; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 60.8; CAMANCHE—Tarah Wehde, 54.2; POP—Paige Kuehl, 58.2; POP—Anabel Blount 59.0; POP—Isabel Hansen 48.6; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 80.4; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 73.9; CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 68.8; NORTHEAST—Emma Fowler 70.6; NORTHEAST—Claire Abbott 67.2; NORTHEAST—Ellie Rickrtsen 68.4; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 64.3; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 65.0; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 51.9;
Assists
CLINTON—Elle Davis, 32; CLINTON—Molly Shannon, 18; CLINTON—Rylie Mussman 17; CAMANCHE—Lauren Snyder, SO, 31; CAMANCHE—Tarah Wehde, 23; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 22; POP—Isabel Hansen, 31; POP—Paige Kuehl, 31; POP—Anabel Blount 26; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 39; CENTRAL DEWITT—Allie Meadows 31; CENTRAL DEWITT—Grace Pierce 24; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 23; NORTHEAST—Aleexis Ehlers 22; NORTHEAST—Ellie Rickertsen 19; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 19; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 12; EASTON VALLEY—Sydney Stoll, 10;
RPG
CLINTON—Makenzie Cooley 12.3; CLINTON—Molly Shannon 5.5; CLINTON—Elle Davis 3.1; CAMANCHE—Maci Sloane 4.7; CAMANCHE—Tarah Wehde 5.4; CAMANCHE—Lauren Snyder 4.0; POP—Lilly Isenhour, 12.4; POP—Anabel Blount, 8.9; POP—Isabel Hansen 4.6; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 6.5; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 4.6; CENTRAL DEWITT--Lauren Cooper 2.8; NORTHEAST—Claire Abbott, 7.4; NORTHEAST—Emma Fowler, 6.6; NORTHEAST—Jaden Smith, 4.2; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, 9.4; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 5.1; EASTON VALLEY—Liviah Johnson 4.4
Steals
CLINTON—Elle Davis 17; CLINTON—Makenzie Cooley 11; CLINTON—Molly Shannon 9; CAMANCHE—Tarah Wehde 20; CAMANCHE—Erin Short 21; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 24; POP—Lilly Isenhour 32; POP—kaelyn Goodsman 33; POP—Anabel Blount 32; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 20; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 30; CENTRAL DEWITT—Natalie Butler 15; NORTHEAST—Alexis Ehlers 32; NORTHEAST—Claire Abbott 23; NORTHEAST—Ellie Rickertsen 22; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 19; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 21; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 20;
Blocks
CLINTON—Molly Shannon 13; CLINTON—Rylie Mussman 2; CLINTON—Makenzie Cooley 1; CAMANCHE—Maci Sloane 11; CAMANCHE—Tarah Wehde 5; CAMANCHE, Lauren Snyder 5; POP—Lilly Isenhour, 6; POP—Paige kuehl 4; POP—Anabel Blount, 10; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 9; CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 4; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 5; NORTHEAST—Claire Abbott 11; NORTHEAST—Jaden Smith 10; NORTHEAST—Alexis Ehlers 5; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 9; EASTON VALLEY—Renee Hartung 3; EASTON VALLEY—Liviah Johnson, 3;
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