As of 2/4/20 – Stats dependent on coaches
Individual Leaders
PPG
CLINTON—Elle Davis 9.1; CLINTON—Makenzie Cooley, 6.8; CLINTON—Molly Shannon 5.2; CAMANCHE—Tarah Wehde, 6.8; CAMANCHE—Lauren Snyder, SO. 5.3; CAMANCHE—Aubrey Carstensen, SO, 4.9; POP—Anabel Blount 15.5; POP—Lilly Isenhour 12.0; POP—Paige Kuehl, SO, 9.5; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 20.3; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows, 15.9; CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 4.8; NORTHEAST—Claire Abbott 12.6; NORTHEAST—Emma Fowler 11.1; NORTHEAST—Alexis Ehlers 9.2; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 11.4; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 11.3; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll, 7.6;
FG% (over 25 attempts)
CLINTON—Makenzie Cooley, 44.8;; CLINTON—Molly Shannon 36.0; CLINTON—Elle Davis 26.5; CAMANCHE—Maci Sloane, 40.5; CAMANCHE—Maddie Michels, JR, 34.2; CAMANCHE—Tarah Wehde, SR, 32.0; POP--Lilly Isenhour, 42.3; POP--Anabel Blount 40.2; POP--Kaelyn Goodsman 33.7; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney, 50.0; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 53.1; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 45.6 ; NORTHEAST—Emma Fowler 41.0; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 33.3; NORTHEAST—Alexis Ehlers 32.9; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, JR, 40.0; EASTON VALLEY—Sydney McNeill 37.9; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 36.0
3PTM
CLINTON—Elle Davis 30-92; CLINTON—Rylie Mussman 14-61; CLINTON—Jamie Greenwalt 8-33; CAMANCHE—Tarah Wehde 29-82; CAMANCHE—Maddie Michels, JR, 24-65; CAMANCHE—Lauren Snyder JR, 17-70; POP—Isabel Hansen 18-56; POP—Paige Kuehl 6-41; POP—Kaelyn Goodsman 6-14; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 25-84; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 31-76; CENTRAL DEWITT—7-23; NORTHEAST—Emma Fowler, 18-56; NORTHEAST—Alexis Ehlers 11-56; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 6-28; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 18-57; EASTON VALLEY—Sydney Stoll 18-56; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 8-26
FT% (15 attempts)
CLINTON—Molly Shannon 65.4; CLINTON—Elle Davis 58.1; CLINTON—Makenzie Cooley 52.4; CAMANCHE—Lauren Snyder 67.4; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 61.4; CAMANCHE—Tarah Wehde, 57.7; POP—Kaelyn Goodsman 66.7; POP—Anabel Blount 60.8; POP—Paige Kuehl 56.6; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 79.4; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 74.0; CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 63.2; NORTHEAST—Emma Fowler 69.0; NORTHEAST—Claire Abbott 75.0; NORTHEAST—Ellie Rickrtsen 65.5 EASTON VALLEY—Sydney McNeil 68.4; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 62.5; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 45.7;
Assists
CLINTON—Elle Davis, 34; CLINTON—Molly Shannon, 19; CLINTON—Rylie Mussman 17; CAMANCHE—Lauren Snyder, SO, 35; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 28; CAMANCHE—Tarah Wehde 27; POP—Isabel Hansen, 35; POP—Paige Kuehl, 33; POP—Anabel Blount 28; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 41; CENTRAL DEWITT—Allie Meadows 39; CENTRAL DEWITT—Grace Pierce 27; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 36; NORTHEAST—Aleexis Ehlers 28; NORTHEAST—Claire Abbott 28; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 34; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 25; EASTON VALLEY—Sydney Stoll, 18;
RPG
CLINTON—Makenzie Cooley 12.2; CLINTON—Molly Shannon 5.5; CLINTON—Elle Davis 3.1; CAMANCHE—Maci Sloane 4.6; CAMANCHE—Tarah Wehde 5.2; CAMANCHE—Lauren Snyder 4.6; POP—Lilly Isenhour, 12.2; POP—Anabel Blount, 8.9; POP—Isabel Hansen 4.7; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 6.5; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 4.6; CENTRAL DEWITT--Lauren Cooper 2.8; NORTHEAST—Claire Abbott, 8.0; NORTHEAST—Emma Fowler, 7.3; NORTHEAST—Jaden Smith, 3.4; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, 9.1; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 5.7; EASTON VALLEY—Liviah Johnson 4.3
Steals
CLINTON—Elle Davis 17; CLINTON—Makenzie Cooley 11; CLINTON—Molly Shannon 9; CAMANCHE—Tarah Wehde 26; CAMANCHE—Erin Short 23; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 29; POP—Lilly Isenhour 33; POP—kaelyn Goodsman 35; POP—Anabel Blount 35; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 25; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 35; CENTRAL DEWITT—Natalie Butler 17; NORTHEAST—Alexis Ehlers 44; NORTHEAST—Claire Abbott 50; NORTHEAST—Ellie Rickertsen 33; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 34; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 30; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 27;
Blocks
CLINTON—Molly Shannon 14; CLINTON—Rylie Mussman 2; CLINTON—Makenzie Cooley 1; CAMANCHE—Maci Sloane 14; CAMANCHE—Tarah Wehde 5; CAMANCHE, Lauren Snyder 7; POP—Lilly Isenhour, 7; POP—Sarah Moeller 5; POP—Anabel Blount, 11; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 10; CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 5; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 6; NORTHEAST—Claire Abbott 22; NORTHEAST—Jaden Smith 12; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 8; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 16; EASTON VALLEY—Calli Beck 4; EASTON VALLEY—Liviah Johnson, 4;
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