As of 12/23/19 – Stats dependent on coaches

PPG

CLINTON—Elle Davis 8.4

CLINTON—Makenzie Cooley, 7.3

CLINTON—Molly Shannon 6.9;

CAMANCHE—Aubrey Carstensen, 5.3

CAMANCHE—Tarah Wehde 5.2;CAMANCHE—Emy Seeser 5.2

POP—Anabel Blount 16.3

POP—Lilly Isenhour 12.7

POP—Paige Kuehl, SO, 7.9

CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 18.5

CENTRAL DEWITT—Allison Meadows, 12.1

CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 6.9

NORTHEAST—Claire Abbott 11

NORTHEAST—Emma Fowler 9.0

NORTHEAST—Alexis Ehlers 8.5

EASTON VALLEY—Sydney McNeil 8.4

EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, 10.4

EASTON VALLEY—Sarah Driscoll, 6.6

FG% (over 20 attempts)CLINTON—Makenzie Cooley, 42.6;

CLINTON—Molly Shannon 36.2

CLINTON—Elle Davis 26.9

CAMANCHE—Emy Seeser 29.7

CAMANCHE—Maci Sloane 29.6

CAMANCHE—Tarah Wehde, 28.1

POP--Anabel Blount 48.3

POP--Lilly Isenhour 40.5

POP--Isabel HAnsen 35.7 CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney, 61.3

CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 51.0

CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 47.1

NORTHEAST—Emma Fowler 53.7

NORTHEAST—Alexis Ehlers 37.5

NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 37.2

EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, JR, 40.6

EASTON VALLEY—Liviah Johnson, 40.0

EASTON VALLEY—Sarah Driscoll, 29.1

AssistsCLINTON—Elle Davis, 18

CLINTON—Molly Shannon, 6

CLINTON—Michelle Powell

CAMANCHE—Aubrey Carstensen, 8

CAMANCHE—Lauren Snyder, 7

CAMANCHE—Tarah Wehde 6

POP—Isabel Hansen, 38

POP—Paige Kuehl, 34

POP—Kaelyn Goodsman, 23

CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 26

CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 14

CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 13

NORTHEAST—Alexis Ehlers 19

NORTHEAST—Ellie Rickertsen 16

NORTHEAST—Bree Mangelsen 14

EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 12

EASTON VALLEY—Kierra Messerich 9

EASTON VALLEY—Sydney Stoll, 6

RPGCLINTON—Makenzie Cooley 12.0

CLINTON—Molly Shannon 4.3

CLINTON—Elle Davis 3.9

CAMANCHE—Maci Sloane 5.3

CAMANCHE—Tarah Wehde 4.2

CAMANCHE—Aubrey Carstensen 3.5

POP—Lilly Isenhour, 12.9

POP—Anabel Blount, 8.7

POP—Kaelyn Goodsman, 4.3

CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 5.7

CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 5.0

CENTRAL DEWITT--Lauren Cooper 3.1

NORTHEAST—Claire Abbott, 7.3

NORTHEAST—Emma Fowler, 4.9

NORTHEAST—Jaden Smith, 4.1

EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, 9.4

EASTON VALLEY—Sydney McNeil 4.9

EASTON VALLEY—Kierra Messerich 3.7

3PTMCLINTON—Elle Davis 13-40

CLINTON—Molly

Shannon 4-15

CLINTON—Rylie Mussman 4-21

CAMANCHE—Tarah Wehde 7-21

CAMANCHE—Emy Seeser 6-18

CAMANCHE—Lauren Snyder 5-16

POP—Kaelyn Goodsman, 2-6

POP—Isabel Hansen 2-10

POP—Paige Kuehl 2-16

CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 17-45

CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 16-37

CENTRAL DEWITT—Grace Pierce 3-6;NORTHEAST—Emma Fowler, 6-16

NORTHEAST—Alexis Ehlers 4-20

NORTHEAST—Ellie Rickertsen 2-5

EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 5-24

EASTON VALLEY—Renee Hartung 5-19

EASTON VALLEY—Kierra Messerich 3-14

FT% (10 attempts)CLINTON—Megan Gandrup, SR, 78.3

CLINTON—Macy Mulholland, SR, 62.1

CLINTON—Molly Chapman, SR, 57.1

CAMANCHE—Tarah Wehde 60

CAMANCHE—Aubrey Carstensen 54.8

CAMANCHE—Maci Sloane 45.5

POP—Anabel Blount 64.3

POP—Paige Kuehl 59.1

POP—Lilly Isenhour, FR, 46.7

CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 82.8

CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 73.9 CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 64.7

NORTHEAST—Emma Fowler 72.7

NORTHEAST—Alexis Ehlers, 66.7

NORTHEAST—Ellie Rickrtsen 66.7

EASTON VALLEY—Sydney McNeil 64.3

EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 60.7

EASTON VALLEY—Kierra Messerich 56.0

StealsCLINTON—Elle Davis 6

CLINTON—Makenzie Cooley 6

CLINTON—Molly Shannon 5

CAMANCHE—Aubrey Carstensen 11

CAMANCHE—Tarah Wehde 8

CAMANCHE—Maci Sloane 8

POP—Lilly Isenhour 16

POP—kaelyn Goodsman 13

POP—Anabel Blount 9

CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 13

CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 3

CENTRAL DEWITT—Natalie Butler 13

NORTHEAST—Alexis Ehlers 24

NORTHEAST—Claire Abbott 18

NORTHEAST—Ellie Rickertsen 15

EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 16

EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 16

EASTON VALLEY—Kierra Messerich 14

BlocksCLINTON—Molly Shannon 8

CLINTON—Rylie Mussman 2

CLINTON—Makenzie Cooley 1

CAMANCHE—Maci Sloane 4

CAMANCHE—Tarah Wehde 2

CAMANCHE, Lauren Snyder 2

POP—Lilly Isenhour, 4

POP—Paige kuehl 2

POP—Anabel Blount, 2

CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 7

CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 3

CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 2

NORTHEAST—Claire Abbott 9

NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 4

NORTHEAST—Alexis Ehlers 4

EASTON VALLEY—Sadie Zaruba, SR, 35

EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, JR, 19

EASTON VALLEY—Liviah Johnson, SO, 6

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