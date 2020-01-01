As of 12/23/19 – Stats dependent on coaches
PPG
CLINTON—Elle Davis 8.4
CLINTON—Makenzie Cooley, 7.3
CLINTON—Molly Shannon 6.9;
CAMANCHE—Aubrey Carstensen, 5.3
CAMANCHE—Tarah Wehde 5.2;CAMANCHE—Emy Seeser 5.2
POP—Anabel Blount 16.3
POP—Lilly Isenhour 12.7
POP—Paige Kuehl, SO, 7.9
CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 18.5
CENTRAL DEWITT—Allison Meadows, 12.1
CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 6.9
NORTHEAST—Claire Abbott 11
NORTHEAST—Emma Fowler 9.0
NORTHEAST—Alexis Ehlers 8.5
EASTON VALLEY—Sydney McNeil 8.4
EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, 10.4
EASTON VALLEY—Sarah Driscoll, 6.6
FG% (over 20 attempts)CLINTON—Makenzie Cooley, 42.6;
CLINTON—Molly Shannon 36.2
CLINTON—Elle Davis 26.9
CAMANCHE—Emy Seeser 29.7
CAMANCHE—Maci Sloane 29.6
CAMANCHE—Tarah Wehde, 28.1
POP--Anabel Blount 48.3
POP--Lilly Isenhour 40.5
POP--Isabel HAnsen 35.7 CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney, 61.3
CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 51.0
CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 47.1
NORTHEAST—Emma Fowler 53.7
NORTHEAST—Alexis Ehlers 37.5
NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 37.2
EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, JR, 40.6
EASTON VALLEY—Liviah Johnson, 40.0
EASTON VALLEY—Sarah Driscoll, 29.1
AssistsCLINTON—Elle Davis, 18
CLINTON—Molly Shannon, 6
CLINTON—Michelle Powell
CAMANCHE—Aubrey Carstensen, 8
CAMANCHE—Lauren Snyder, 7
CAMANCHE—Tarah Wehde 6
POP—Isabel Hansen, 38
POP—Paige Kuehl, 34
POP—Kaelyn Goodsman, 23
CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 26
CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 14
CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 13
NORTHEAST—Alexis Ehlers 19
NORTHEAST—Ellie Rickertsen 16
NORTHEAST—Bree Mangelsen 14
EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 12
EASTON VALLEY—Kierra Messerich 9
EASTON VALLEY—Sydney Stoll, 6
RPGCLINTON—Makenzie Cooley 12.0
CLINTON—Molly Shannon 4.3
CLINTON—Elle Davis 3.9
CAMANCHE—Maci Sloane 5.3
CAMANCHE—Tarah Wehde 4.2
CAMANCHE—Aubrey Carstensen 3.5
POP—Lilly Isenhour, 12.9
POP—Anabel Blount, 8.7
POP—Kaelyn Goodsman, 4.3
CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 5.7
CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 5.0
CENTRAL DEWITT--Lauren Cooper 3.1
NORTHEAST—Claire Abbott, 7.3
NORTHEAST—Emma Fowler, 4.9
NORTHEAST—Jaden Smith, 4.1
EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, 9.4
EASTON VALLEY—Sydney McNeil 4.9
EASTON VALLEY—Kierra Messerich 3.7
3PTMCLINTON—Elle Davis 13-40
CLINTON—Molly
Shannon 4-15
CLINTON—Rylie Mussman 4-21
CAMANCHE—Tarah Wehde 7-21
CAMANCHE—Emy Seeser 6-18
CAMANCHE—Lauren Snyder 5-16
POP—Kaelyn Goodsman, 2-6
POP—Isabel Hansen 2-10
POP—Paige Kuehl 2-16
CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 17-45
CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 16-37
CENTRAL DEWITT—Grace Pierce 3-6;NORTHEAST—Emma Fowler, 6-16
NORTHEAST—Alexis Ehlers 4-20
NORTHEAST—Ellie Rickertsen 2-5
EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 5-24
EASTON VALLEY—Renee Hartung 5-19
EASTON VALLEY—Kierra Messerich 3-14
FT% (10 attempts)CLINTON—Megan Gandrup, SR, 78.3
CLINTON—Macy Mulholland, SR, 62.1
CLINTON—Molly Chapman, SR, 57.1
CAMANCHE—Tarah Wehde 60
CAMANCHE—Aubrey Carstensen 54.8
CAMANCHE—Maci Sloane 45.5
POP—Anabel Blount 64.3
POP—Paige Kuehl 59.1
POP—Lilly Isenhour, FR, 46.7
CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 82.8
CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 73.9 CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 64.7
NORTHEAST—Emma Fowler 72.7
NORTHEAST—Alexis Ehlers, 66.7
NORTHEAST—Ellie Rickrtsen 66.7
EASTON VALLEY—Sydney McNeil 64.3
EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 60.7
EASTON VALLEY—Kierra Messerich 56.0
StealsCLINTON—Elle Davis 6
CLINTON—Makenzie Cooley 6
CLINTON—Molly Shannon 5
CAMANCHE—Aubrey Carstensen 11
CAMANCHE—Tarah Wehde 8
CAMANCHE—Maci Sloane 8
POP—Lilly Isenhour 16
POP—kaelyn Goodsman 13
POP—Anabel Blount 9
CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 13
CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 3
CENTRAL DEWITT—Natalie Butler 13
NORTHEAST—Alexis Ehlers 24
NORTHEAST—Claire Abbott 18
NORTHEAST—Ellie Rickertsen 15
EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 16
EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 16
EASTON VALLEY—Kierra Messerich 14
BlocksCLINTON—Molly Shannon 8
CLINTON—Rylie Mussman 2
CLINTON—Makenzie Cooley 1
CAMANCHE—Maci Sloane 4
CAMANCHE—Tarah Wehde 2
CAMANCHE, Lauren Snyder 2
POP—Lilly Isenhour, 4
POP—Paige kuehl 2
POP—Anabel Blount, 2
CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 7
CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 3
CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 2
NORTHEAST—Claire Abbott 9
NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 4
NORTHEAST—Alexis Ehlers 4
EASTON VALLEY—Sadie Zaruba, SR, 35
EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, JR, 19
EASTON VALLEY—Liviah Johnson, SO, 6
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