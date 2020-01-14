As of 1/14/20 – Stats dependent on coaches
Individual Leaders
PPG
CLINTON—Elle Davis 8.6; CLINTON—Makenzie Cooley, 6.6; CLINTON—Molly Shannon 6.2;; CAMANCHE—Tarah Wehde, 6.6; CAMANCHE—Emy Seeser, 5.4; CAMANCHE—Lauren Snyder, 5,7; POP—Anabel Blount 15.7; POP—Lilly Isenhour 12.0; POP—Paige Kuehl, SO, 8.0; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 20.0; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows, 15.2; CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 5.7; NORTHEAST—Claire Abbott 11.4; NORTHEAST—Emma Fowler 10.2; NORTHEAST—Alexis Ehlers 8.8; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 11.4; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 8.9; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll, 7.7;
FG% (over 20 attempts)
CLINTON—Makenzie Cooley, 40.0;; CLINTON—Molly Shannon 33.3; CLINTON—Elle Davis 27.2; CAMANCHE—Maci Sloane, 40.5; CAMANCHE—Tarah Wehde. 33.3; CAMANCHE—Emy Seeser, 27.9; POP--Anabel Blount 44.7; POP--Lilly Isenhour 40.5; POP--Kaelyn Goodsman 35.6; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney, 52.4; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach, 53.1; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 44.4 ; NORTHEAST—Emma Fowler 45..4; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 36.2; NORTHEAST—Jaden Smith 32.9; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, JR, 40.7; EASTON VALLEY—Liviah Johnson, 36.0; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 34.2
Assists
CLINTON—Elle Davis, 21; CLINTON—Molly Shannon, 7; CLINTON—Rylie Mussman 7; CAMANCHE—Tarah Wehde. 15; CAMANCHE—Lauren Snyder, 12; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 12; POP—Isabel Hansen, 24; POP—Paige Kuehl, 21; POP—Anabel Blount 11; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 31; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 17; CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 16; NORTHEAST—Neveah Hildebrandt 23; NORTHEAST—Aleexis Ehlers 22; NORTHEAST—Ellie Rickertsen 19; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 19; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 12; EASTON VALLEY—Sydney Stoll, 10;
RPG
CLINTON—Makenzie Cooley 12.4; CLINTON—Molly Shannon 4.4; CLINTON—Elle Davis 3.2; CAMANCHE—Maci Sloane 4.9; CAMANCHE—Tarah Wehde 4.3; CAMANCHE—Lauren Snyder 3.5; POP—Lilly Isenhour, 12.6; POP—Anabel Blount, 8.8; POP—Kaelyn Goodsman, 3.8; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 6.5; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 5.0; CENTRAL DEWITT--Lauren Cooper 3.1; NORTHEAST—Claire Abbott, 7.4; NORTHEAST—Emma Fowler, 6.6; NORTHEAST—Jaden Smith, 4.2; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson, 9.4; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 5.1; EASTON VALLEY—Liviah Johnson 4.4
3PTM
CLINTON—Elle Davis 18-53; CLINTON—Rylie Mussman 7-36; CLINTON—Molly Shannon 4-15; CAMANCHE—Tarah Wehde 16-43; CAMANCHE—Emy Seeser 9-31; CAMANCHE—Lauren Snyder 10-36; POP—Isabel Hansen 5-18; POP—Paige Kuehl 3-21; POP—Grace Dehner 3-9; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 20-58; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 19-47; CENTRAL DEWITT—Grace Pierce 4-11;NORTHEAST—Emma Fowler, 10-29; NORTHEAST—Alexis Ehlers 8-35; NORTHEAST—Ellie Rickertsen 3-7; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 12-37; EASTON VALLEY—Renee Hartung 6-26; EASTON VALLEY—Sydney Stoll 6-26
FT% (10 attempts)
CLINTON—Molly Shannon 63.2; CLINTON—Elle Davis 54.5; CLINTON—Makenzie Cooley 46.7; CAMANCHE—Lauren Snyder 75.0; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 56.4; CAMANCHE—Tarah Wehde, 57.1; POP—Paige Kuehl, 59.5; POP—Anabel Blount 57.6; POP—Isabel Hansen 45.5; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 82.4; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 75.4 CENTRAL DEWITT—Talbot Kiney 64.7; NORTHEAST—Emma Fowler 70.6; NORTHEAST—Claire Abbott 67.2; NORTHEAST—Ellie Rickrtsen 68.4; EASTON VALLEY—Sydney McNeil 64.3; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 65.0; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 51.9;
Steals
CLINTON—Elle Davis 7; CLINTON—Makenzie Cooley 7; CLINTON—Molly Shannon 6; CAMANCHE—Tarah Wehde 14; CAMANCHE—Erin Short 14; CAMANCHE—Aubrey Carstensen 14; POP—Lilly Isenhour 19; POP—kaelyn Goodsman 19; POP—Anabel Blount 15; CENTRAL DEWITT—Taylor Veach 16; CENTRAL DEWITT—Allison Meadows 16; CENTRAL DEWITT—Natalie Butler 13; NORTHEAST—Alexis Ehlers 32; NORTHEAST—Claire Abbott 23; NORTHEAST—Ellie Rickertsen 22; EASTON VALLEY—Sarah Driscoll 19; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 21; EASTON VALLEY—Kierra Messerich 20;
Blocks
CLINTON—Molly Shannon 8; CLINTON—Rylie Mussman 2; CLINTON—Makenzie Cooley 1; CAMANCHE—Maci Sloane 4; CAMANCHE—Tarah Wehde 4; CAMANCHE, Lauren Snyder 2; POP—Lilly Isenhour, 4; POP—Paige kuehl 2; POP—Anabel Blount, 3; CENTRAL DEWITT—Talbot Kinney 8; CENTRAL DEWITT—Lauren Cooper 4; CENTRAL DEWITT—Grace Pierce 3; NORTHEAST—Claire Abbott 11; NORTHEAST—Jaden Smith 10; NORTHEAST—Alexis Ehlers 5; EASTON VALLEY—RaeAnn Carlson 9; EASTON VALLEY—Renee Hartung 3; EASTON VALLEY—Liviah Johnson, 3;
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