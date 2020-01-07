FG%
CLINTON—29.6; PRINCE OF PEACE—37.7; CAMANCHE—24.1; NORTHEAST—34.8; CENTRAL DEWITT—44.3; EASTON VALLEY—26.7
3PT%
CLINTON— 24.2; PRINCE OF PEACE—17.0; CAMANCHE—26.8; NORTHEAST—22.2; CENTRAL DEWITT— 34.4; EASTON VALLEY—18.5
FT%
CLINTON—48.8; PRINCE OF PEACE— 54.8; CAMANCHE—50.7; NORTHEAST—54.7; CENTRAL DEWITT—70.8; EASTON VALLEY—51.5
Rebounds per game
CLINTON—26.4; PRINCE OF PEACE—39.7; CAMANCHE—23.3; NORTHEAST—30.6; CENTRAL DEWITT—29.9; EASTON VALLEY—28.3
Steals
CLINTON—28; PRINCE OF PEACE— 60; CAMANCHE—50; NORTHEAST—117; CENTRAL DEWITT—83; EASTON VALLEY—74
Blocks
CLINTON—12; PRINCE OF PEACE— 12; CAMANCHE—8; NORTHEAST—29; CENTRAL DEWITT—18; EASTON VALLEY—8
Turnovers
CLINTON—193; PRINCE OF PEACE—125; CAMANCHE—170; NORTHEAST— 199; CENTRAL DEWITT— 100; EASTON VALLEY—145
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